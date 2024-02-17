Sarıyer'de 4. Tesis Yönetim Zirvesi'nde konuşan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Bu CHP'li yönetim tıpkı Don Kişot gibi…Biliyorsunuz, Don Kişot, gerçek sorunlar dururken hayali sorunlarla, hayali düşmanlarla kavga ediyor. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini zannederek yel değirmenlerine savaş açıyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan site ve tesis yöneticilerinin de hizmet kalitelerinin artırılmasının artık kaçınılmaz bir hale geldiğini belirten Kurum, bu kaliteyi artırmak, vatandaşların hayatını daha konforlu, daha kaliteli getirmek için pek çok yeniliğin de gündemlerinde olduğunu ifade etti.