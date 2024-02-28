SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024, 18:08 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024, 18:08

▶️ Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Sarıyer’deki olta balıkçılarına müjde: “Sahile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek seyyar kabinler koyacağız”

Cumhur İttifa'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sarıyer’de olta balıkçıları ile bir araya geldi. Balıkçılarla konuşan Kurum “Sahile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek seyyar kabinler koyacağız” dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Sarıyer'de olta balıkçıları ile bir araya geldi. Kurum'a AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun ve beraberindeki heyet eşlik etti. Sahile balık tutmaya gelen bir vatandaş Kurum'a "1 Nisan'da sizi tebrik edeceğiz. İstanbul'u da gerektiği şekilde sizinle yöneteceğiz. Arkanızdayız, yanınızdayız" dedi.

Bir vatandaşın sahilde tuvalet ve büfe eksiği olduğunu söylemesi üzerine Kurum "Sahile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek seyyar kabinler koyacağız. Sahilde yapamıyorsak sahilin karşısında yapacağız" şeklinde konuştu.

"5 yılda denizi bile kuruttular" diyen bir vatandaşla sohbet eden Murat Kurum, mevcut yönetimin Marmara'nın temizlenmesi için imzaladığı protokole uymadığını belirtti.

Müsilajla mücadele için Marmara genelinde seferberlik ilan ettiklerini söyleyen Kurum, "Marmara belediyelerinin hepsini birleştirdik, müsilajı temizlemek için gece gündüz çalıştık. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak bütün Marmara ile protokol yaptık. Bu müsilajı bir daha görmek istemiyorsak eğer hızlı bir şekilde arıtma tesislerinin yapılması lazım. Ön arıtma olanları da ileri biyolojik arıtmaya taşımamız lazım. Burası nefes alamıyor. Deniz ve canlılar nefes alamıyor. Bioçeşitlilik kayboluyor. Müdahale etmezsek daha vahim sonuçlara gideceğini de bilim insanları söylüyor. Ama maalesef İBB yönetimi protokol imzalamasına rağmen bir adım atmadı. Atmadıkları yetmiyormuş gibi 'Temel atmama töreni' yaparak tarihe geçtiler. O temel atmama töreni Marmara'nın kirliliğine katkı sağladı" diye konuştu.

Bir vatandaş ise Kurum'a "Vizyonsuz ve misyonsuz bir partinin elinde kaldık. İnşallah düzelecek. Sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
28.02.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan’dan Kütahya’da fabrika açılış töreninde önemli açıklamalar
28.02.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
28.02.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan’dan Kütahya mitinginde önemli açıklamalar
28.02.2024Çarşamba
Alkollü avukat hastanenin yoğun bakım servisi kapısını tekmeleyerek kırdı: O anlar kamerada
28.02.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Başkan Erdoğan’dan Kütahya mitinginde önemli açıklamalar 43:49
Başkan Erdoğan’dan Kütahya mitinginde önemli açıklamalar
28.02.2024Çarşamba
CHP fondaşı TELE 1’de Ramazan öncesi skandal provokasyon: Oruç farz değil 01:15
"Oruç farz değil" dedi hakaret etti
28.02.2024Çarşamba
CHP’li Battal İlgezdi’den büyük rezillik! Vatandaşa hakaretler savurdu 01:40
CHP'li Battal İlgezdi'den büyük rezillik!
28.02.2024Çarşamba
MAÇ SONUCU: MKE Ankaragücü 3 - 0 Fenerbahçe | GENİŞ MAÇ ÖZETİ İZLE 10:30
MAÇ SONUCU: MKE Ankaragücü 3 - 0 Fenerbahçe | GENİŞ MAÇ ÖZETİ İZLE
28.02.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA