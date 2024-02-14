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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024, 18:26 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024, 18:46

▶️ Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan "İliç" açıklaması! Algı peşinde koşan CHP yandaşlarına sert sözler

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasının ardından CHP yandaşları Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u hedef alarak kirli bir algı operasyonu başlattı. İddialara yanıt veren Murat Kurum, "Bize iftira atanlar şunu da bilir ki; Çevre Bakanlığı işletmenin kapasite artışı kararını vermez, veremez, çünkü böyle bir yetkisi yoktur. Sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisini ölçer, onaylar ya da onaylamaz. Yine, ÇED raporlarına ilişkin kararlarda birçok farklı kurum ve kuruluşun bilimsel görüş ve raporlarına bakılır." dedi. İliç'te yaşanan meseleyi İstanbul seçimlerine bağlayarak kendisine saldıran CHP yandaşlarına tepki gösteren Kurum, "İnsanımızın canları üzerinden siyasi ikbal peşine düşenleri, milletimizi aldatmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir. Bu millet, bu siyaset simsarlarını, bu algı operasyonlarını boşa çıkaracak, unutmayacak, onları derin vicdanıyla ve ferasetiyle cezalandıracaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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