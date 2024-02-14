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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024, 20:44 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024, 20:52

▶️ CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kendisini aday göstermeyen CHP'ye sert daldı!

CHP'de krizin ardı arkası kesilmiyor. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki güç çekişmesi aday belirleme sürecinde tavan yaptı. Özgür Özel Çankaya ve İzmir'de kendisine yakın isimleri aday yaparken Ekrem İmamoğlu İstanbul'un ilçelerine kendi adamlarını yazdırdı. Dün İstanbul'da İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısına Özgür Özel katılmazken İmamoğlu ise aday listesine yazılmayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e yakın CHP'liler tarafından yuhalandı. Bugün bir açıklama yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kendisini yeniden aday göstermeyen CHP'den, bu kararın gözden geçirilmesini talep etti. Genç'in açıklamaları "İmamoğlu gidecek" sloganlarıyla kesildi. Genç, "Hak, hukuk ve adaletin unutulduğu bu süreçte, aday belirlemenin objektif, kamuoyu yoklamalarına bağlı yapılmadığı da ortadadır. " diyerek hem İmamoğlu'na hem de Özel'e yüklendi.

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