▶️ Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Çekmeköy'e metro müjdesi!

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarını Çekmeköy'de sürdürdü. Kurum, "Bugün İstanbul'umuza, İstanbullu kardeşlerimize, Karadenizli hemşerilerimize hizmet etmek için yeni bir yola çıktık. Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programımızı; 10 temel başlıkta detaylı bir şekilde sizlere, İstanbullu hemşerilerimize sunduk. Bir, Çekmeköy'de tüm trafik sorununu bitireceğiz. 1 Nisan'da ilk iş olarak; CHP'li İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattığı Çekmeköy, Kirazlıdere, Güngören, Aydınlar, Taşdelen, Yenidoğan metro hattını süratle yeniden başlatacağız" dedi.