▶️ CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karanlık bilinçaltı dışına vurdu: İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız

CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana tarihin en vasat belediyecilik örneğini sergiledi. İstanbul'u ve İstanbulluyu hizmete muhtaç hale getiren İmamoğlu, vatandaşları canından bezdirdi. İstanbullu fetret devrinden kurtulmak için gün sayarken, geçtiğimiz günlerde mitingde açıklamalarda bulunan CHP’li İmamoğlu’nun sözleri yeniden gündem oldu. Konuşmasında kirli bilinçaltını dışa vuran Ekrem İmamoğlu "İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız" ifadelerini kullandı.