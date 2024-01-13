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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024, 18:13 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024, 18:18

▶️ Başkan Erdoğan'dan Pençe Kilit'te yaralanan askerin ailesine telefon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü. Üsteğmen Duran'ın durumu hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, aileye geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinden şehit haberi geldi...

Kahraman Türk askeri, üs bölgeye sızmaya çalışan teröristlerle çatıştı.

Çatışmada 9 askerimin şehit düşerken 4 personel de yaralandı. 20 saat içerisinde ise 45 terörist etkisiz hale getirildi.

Durumu iyi

Çatışmada yaralanan askerlerden biri de Piyade Üsteğmen Mutlu Duran oldu.

Saldırı sırasında şarapnel parçalarına maruz kalan Duran, Van'da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nişanlı olduğu öğrenilen Mehmetçik'in ameliyattan sonra durumunun iyi olduğu açıklandı.

"Yanlarına bırakmıyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaralı askerin amcası, annesi ve nişanlısıyla telefonda görüştü. Görüşmede, Üsteğmen Duran'ın son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Terörle malum son günlerde ciddi bir savaşın içindeyiz. Ama yanlarına bırakmıyoruz. Gerçi bu ara değil akşamdan bu yana 20'yi bulduk. Daha da teröristleri öldürmeye devam edeceğiz. Şimdi biz olağanüstü güvenlik toplantısına giriyoruz. Bu toplantıda neler yapacağımızın kararını alacağız. Dün geceden bu yana bölgede ciddi bir kar var. İnşallah Mutlu evladımız da şifasına kavuşsun, sizlerle bir arada olsun. Allah sabrınızı artırsın."

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