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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024, 16:13 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024, 16:36

▶️ Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'teki deprem konutlarının kura ve teslim töreninde önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay'dan sonra Gaziantep'e geçti. Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışını yapan Erdoğan, "Asrın afetinin üzerinden bir yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan 11 ili ayağa kaldırana kadar durmayacaklarını belirterek, "Deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar dinlenmeyeceğiz" dedi. Daha sonrasında İslahiye'deki törene canlı bağlantı ile katılan Erdoğan, "Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalışıyoruz. Son hak sahibi de evine kavuşana kadar bize dinlenmek yok" şeklinde konuştu.

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