▶️ Başkan Erdoğan Trabzon'da AK Parti belediye başkan adaylarını tek tek tanıttı!

BAŞKAN ERDOĞAN TRABZON ADAYLARINI TANITTI
Büyükşehir - Ahmet Metin Genç
Akçaabat - Osman Nuri Ekim
Araklı - Hüseyin Avni Coşkun Çebi
Arsin - İbrahim Küçük
Beşikdüzü - Barış Öztürk
Çarşıbaşı - Ahmet Keleş
Çaykara - Hanefi Tok
Dernekpazarı - Mehmet Aşık
Düzköy - Selim Çelenk
Hayrat - Mehmet Nuhoğlu
Köprübaşı - Ali Aydın
Maçka - Koray Koşan
Of - Salim Salih Sarıalioğlu
Ortahisar - Ergin Aydın
Sürmene - Hüseyin Azizoğlu
Şalpazarı - Refik Kurukız
Tonya - Osman Beşel
Vakfıbekir - Muhammed Balta
Yomra - Abdulkadir Özdemir