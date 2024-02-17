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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024, 16:30 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024, 18:27

Başkan Erdoğan'dan Rize mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında baba ocağı Rize'de. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Beceriksiz siyasetçilerin yıllarca her alanda Şampiyonlar Liginde oynaması gereken Türkiye'yi 2. Lige mahkum ettiğini belirten Erdoğan, "Türkiye'yi her alanda üç kat beş kat on kat büyüttük. İhracatı 36 milyar dolardan 256 milyar dolara çıkardık." dedi. 6'lı masanın dağıldığını ve Meclis'te hiçbir üyesinin bulunmadığını belirten Erdoğan, "Hepsi Ankara'da ofis açtı güle güle otursunlar" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istenmeyen adam ilan edildiğini ve bir iç darbe ile koltuğundan indirildiğini ifade eden Erdoğan, "Adaylarını millete değil yapay zekaya soruyorlar." diyerek CHP'ye sert tepki gösterdi.

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