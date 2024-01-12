▶️ AK Parti Sözcüsü Çelik: AK Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada altı Mehmetçiğin şehit olduğunu, ikisi ağır yedi Mehmetçiğin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, 12 teröristin de öldürüldüğü bildirildi.

AK PARTİ'NİN ADAY TANITIM TOPLANTISI ERTELENDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pençe-Kilit harekatı bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle, hafta sonu Ankara'da yapılacak aday tanıtım toplantısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelendiğini bildirdi.

Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."