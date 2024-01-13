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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024, 00:06 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024, 00:16

▶️ PKK'nın siyasi uzantısı DEM'e desteğini esirgemedi! Şehitlere taziye mesajı paylaşan Özgür Özel'e tepki yağdı!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahramanımızın şehit olduğunu bildirdi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilirken taziye mesajları peş peşe geldi. PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM'e yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel'in kahramanlarımız için yaptığı taziye mesajı paylaşımına ise tepki yağdı.Sosyal medya kullanıcıları, "Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi" , " Milletle kafa bulmayı bırakın artık. Daha dün DEM ile beraberdiniz" , "Samimi değilsiniz" ifadeleri ile Özel'e tepki gösterdi. İşte o tepkiler...

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