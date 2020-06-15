Arif ve Zekeriya'nın oyunu! Gençliğim Eyvah 1. bölüm

15.06.2020 22:57

ATV ekranlarının yeni dizisi Gençliğim Eyvah bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Çavi ve Zola İstanbul'a geliyor. Gençliğim Eyvah dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

GENÇLİĞİM EYVAH 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arif ve Zekeriya aynı sokağın iki rakip kebapçısıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın mahalleye gelişi; Arif'in de Zekeriya'nın da hayatlarını alt üst eder.

ÇAVİ BABASINI ARIYOR

Çavi elinde yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla mahalleye gelip babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar.

İKİ EZELİ RAKİP NE YAPACAK?

İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Yaşanan tüm bu olaylar sırasında Zola, mahallenin en güzel kızı Azra'ya aşık olur. Ancak Azra, Arif'in oğlu Ahmet'le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mıdır?