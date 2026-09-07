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Aşk ve Taht'ın 1. bölüm 4. fragmanı yayınlandı

Aşk ve Taht'ın 1. bölüm 4. fragmanı yayınlandı

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Aşk ve Taht ilk bölümüyle Çarşamba 20.00’de atv’de başlıyor. Yeni sezona damga vuracak Aşk ve Taht'ın 1. bölümüne ilişkin 4. tanıtım videosu yayınlandı. "İnsan sevdiklerinin ihanetiyle nasıl yaşar!"

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan'ın kaleme aldığı Aşk ve Taht; Anadolu Selçuklu Devleti'nin en çalkantılı dönemlerinden birinde, zindandan tahta uzanan bir hükümdarın yükselişini, büyük bir aşkı ve sarayın derinliklerinde verilen amansız iktidar mücadelesini konu alıyor.

Başrollerini Akın Akınözü, Merjem Siljak ve Simay Barlas'ın paylaştığı dizi; yıllarca zindanda tutulan ve kardeşiyle ölümüne bir taht savaşına giren Alaeddin Keykubat ile geçmişinin yaraları ve Selçuklulara duyduğu öfkeyle yaşayan Alanya Prensesi Destina'nın hikayesini merkezine alıyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Fragman

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