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Altı Üstü İstanbul dizisinin 13. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

Altı Üstü İstanbul dizisinin 13. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

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Atv'nin yeni bölümü ve fragmanları merakla beklenen dizisi Altı Üstü İstanbul dizisinin 13. bölümüne dair üçüncü fragmanı yayınlandı. “Kargomuz adrese teslim edildi...”

Naz'ın acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen Emir ve Fahriye yıkılır. Fahriye ve Soner, Naz'ı kurtarmak için Melek'e yıllardır sakladıkları gerçeği anlatmaya karar verirken Sezen'le çatışmaları büyür. Fahriye'den şüphelenen Emir ise kendisinden saklanan bir sırrı öğrenir.

Bahtiyar'ın ölümüyle ilgili gerçeği öğrenen Melek ise kendisini bekleyen tehlikeden habersizdir. Uzay bir yandan Melek'i kontrol altında tutmaya çalışırken diğer yandan kendisini köşeye sıkıştıran gizemli kişinin verdiği görevleri yerine getirmek zorunda kalır. Sezen ve Galip'in attığı adımlar ise Melek'i geri dönüşü olmayan bir tehlikenin içine sürükler.

Sado'yu babasının gölgesinden kurtarmaya çalışan Alina ise bu kez karşısına çıkacak engelin sandığından çok daha büyük olduğunu fark eder.

Naz ve Melek için zaman daralırken Emir, Uzay ve Hasan, Rami'nin de desteğiyle harekete geçer. Melek'in zorla operasyona alındığını gören Naz'ın vereceği karar, iki kardeşin de kaderini belirleyecektir.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Fragman

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