Survivor bugün neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yeni bölüm fragmanı 28.02.2020 19:33

Survivor bugün neden yok sorusu hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. TV 8 ekranlarının çok sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Programı ekranlarda göremeyen izleyicilerin aklına Survivor bugün neden yok ve Survivor bu akşam var mı şeklinde sorular geldi. Peki, Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte 28 Şubat TV8 yayın akışı

Haftanın beş günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Survivor'da bu hafta yaşananlar izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Bugün Survivor programının ekranlarda olmaması izleyicilerin aklına Survivor bugün neden yok sorusunu getirdi. Programın izleyicileri haftanın final bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Survivor bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen detaylar

SURVİVOR BUGÜN NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor bu akşam TV8 yayın akşında yer almıyor. Program dün akşam İdlib'de yaşanan hain saldırı nedeniyle bugün ekrana gelmeyecek. TV8'in sevilen programının yarın saat 20.00'de izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

GEÇEN HAFTA ELENEN İSİM KİM OLDU?

Yapılan oylamanın hemen ardından Survivor'dan elenen ikinci isim Tuğba Melis Türk olarak açıklandı. SMS sıralaması ise şu şekildeydi;

1-Barış

2-Ersin

3-Mert

4-Derya

5-Aycan

6-Elif

7-Parviz

8-Sercan

9-Melis

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Çekişmeli geçen iletişim oyununun ardından yarışmayı Gönüllüler takımı 10-7 skoruyla kazanmayı başardı.