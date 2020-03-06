La Casa de Papel 4. sezon ilk fragman yayınlandı! La Casa de Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? | Video Netflix 06.03.2020 18:49

Netflix'in fenomen dizisi La Casa de Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı. La Casa de Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? Her yeni sezonuyla olay yaratan La Casa de Papel 4.sezon fragmanında birçok ipucu dikkat çekiyor. Fragmanda Ivamos’un yaralandığı göze çarpıyor. İspanyol yapımı dizinin son sezonunda Rio’nun kaçırılmasıyla işler karmaşık hale gelmişti. İşte, La Casa de Papel 4. sezon hakkında tüm merak edilenler…

La Casa de Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Fenomen haline gelen Netflix dizisi La Casa de Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda temponun hiç düşmediği göze çarpıyor. Her yeni sezonu merakla beklenen dizinin 4. sezonunda Rio'nun kaçırılması sonrası hesaplaşmalar gün yüzüne çıkacak. Ivamos'un ölümle burun buruna gelmesi fragmanda dikkat çeken bir detay. Peki, La Casa de Papel 4. sezon ne zaman? İşte fenomen dizinin fragmanı!

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN?

İspanyol yapımı La Casa de Papel dizisinin 4. kısım tanıtımı yapıldı. Netflix'te yayınlanan dizinin yeni sezonu 3 Nisan 2020'de başlayacak.

LA CASA DE PAPEL KONUSU

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

4. SEZON KARAKTERLERİ KİMLER?

Dizinin 4. sezonunda Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (The Professor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo) gibi isimler ilk sezonlardaki rolleriyle geri dönecek. Ayrıca ikinci sezonda ölmesine rağmen 3. sezonda da karşımıza çıkan Berlín karakterine hayat veren Pedro Alonso ve 3. sezonun sonunda vurulan Nairobi karakterine hayat veren Alba Flores de yeni sezonun oyuncu kadrosunda yer alıyor.