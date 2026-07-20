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Altı Üstü İstanbul'un 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Altı Üstü İstanbul'un 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

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ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen Altı Üstü İstanbul dizisinin 6. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm detayları netleşmeye başladı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Fragman

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