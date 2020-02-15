Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 1. Bölüm Fragmanı /TV8 Survivor Videoları

Survivor 2020 heyecanı için geri sayım başladı. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor ünlüler gönüllüler 16 Şubat Pazar günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından merakla beklenen 1. Bölüm fragmanını yayınladı. İşte Survivor 2020'nin 1. bölüm ilk tanıtım fragmanı...
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 1. Bölüm Fragmanı /TV8 Survivor Videoları15.02.2020 17:37
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