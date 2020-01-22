Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı izle! Hekimoğlu, Kerem'in doktorla konuşmasına kulak misafiri oluyor 22.01.2020 01:20

Kanal D'de salı akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Hekimoğlu dizisi yeni bölümünde yaşananlar dikkatle takip edildi. Yeni bölümde Gülay'ın şizofren olması Hekimoğlu için vakayı daha da ilginç hale getiriyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyicilerin merakla beklediği Hekimoğlu 5. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Hekimoğlu yeni bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...