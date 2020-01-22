Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı izle! Hekimoğlu, Kerem'in doktorla konuşmasına kulak misafiri oluyor

Kanal D'de salı akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Hekimoğlu dizisi yeni bölümünde yaşananlar dikkatle takip edildi. Yeni bölümde Gülay'ın şizofren olması Hekimoğlu için vakayı daha da ilginç hale getiriyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyicilerin merakla beklediği Hekimoğlu 5. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Hekimoğlu yeni bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...
HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Şizofreni hastası Gülay ve oğlu Kerem, bir gün Gülay'ın aniden fenalaşmasıyla kendilerini Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulurlar. Gülay'la ilgilenen doktor durumu alkole bağlı basit bir damar tıkanıklığı olarak değerlendirir. Ne var ki Kerem annesinin hastalanmasının başka bir nedeni olduğu konusunda ısrarcıdır.
HEKİMOĞLU VAKAYI KENDİSİ İNCELEMEYE KARAR VERİYOR
Hekimoğlu Kerem'in doktorla konuşmasına kulak misafiri olur ve vakayı kendisi almaya karar verir. Gülay'ın şizofren olması Hekimoğlu için vakayı daha da ilginç hale getirse de, babasını erken yaşta kaybeden ve annesine büyük bir disiplinle bakan Kerem de onun ilgisini çekmiştir.
KEREM'İN SIRRI DA AÇIĞA ÇIKACAK MI?
Hekimoğlu ve ekibi yeni bir bilmecenin çözümü için çalışmaya başlarlar. Bir yandan da Hekimoğlu kadının gerçekten zihinsel olarak hasta olup olmadığını da anlamaya çalışır. Hekimoğlu ve ekip annesiyle ilgilenirken Kerem'in sırrı da açığa çıkmak üzeredir.
İPEK'İN HEKİMOĞLU'NA SÜRPRİZİ
Vakayla ilgilenirken İpek'in baskısıyla poliklinikte de hasta görmek zorunda olan Hekimoğlu'nun artık ona şiirler yazan bir hasta hayranı vardır. Hekimoğlu bunu da bir semptom olarak değerlendirir ve hayranlığın altında yatan sebebi araştırır.
Bütün bunlar yaşanırken İpek'in Hekimoğlu'na bir sürprizi vardır. Orhan ve genç uzmanlar için artık bir mola verip hep birlikte eğlenip, yemek yeme zamanı gelmişken Hekimoğlu da onlara katılacak mıdır?
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