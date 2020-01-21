Afili Aşk 30. bölüm 2. fragmanı izle! Kerem Ayşe'nin yokluğu ile sınanmaya devam ediyor 21.01.2020 18:02

Çarşamba izleyicileri ekran başına kilitleyen Afili Aşk dizisi geçen hafta saat 20.00'de 29. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Kerem bu ayrılığı kabullenemiyor. Özkayalıların evinin içine sızmak için akla hayale gelmeyecek yollar deniyor. İzleyiciler bölümün sona ermesiyle birlikte Afili Aşk 30. bölüm fragmanı yayınlandı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Belgelerin ortaya çıkması Yiğiter ve Özkayalı ailelerini karşı karşıya getirir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

İKİ AİLE ARASINDA DÜŞMANLIK!

Bundan sonra iki aile arasında düşmanlık başlar. Buna bir de Kerem'in bu gerçekleri Ayşe'den saklaması eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

RIZA, YİĞİTERLERE KARŞI SIKIYÖNETİM İLAN EDİYOR

Rıza, Yiğiterlere karşı sıkıyönetim ilan ederken, Yiğiterlerin tarafta da sular durulmaz. Ailelerinin kavgasına Ayşe ve Kerem'in kavgası karışınca ayrılırlar.

AYŞE, KEREM'İ AFFEDECEK Mİ?

Kerem Ayşe'nin yokluğu ile sınanır. Ayşe'nin ise içi kan ağlasa da Kerem'i affetmeye niyeti yoktur.

KEREM AYRILIĞI KABUL EDEMİYOR

Kerem bu ayrılığı kabullenemez. Özkayalıların evinin içine sızmak için akla hayale gelmeyecek yollar dener. Çiftimiz bu sorunlarla uğraşırken ertelenen boşanma davasına da sayılı gün kalmıştır. Bu büyük aşk bakalım bu sınavı da geçebilecek mi?