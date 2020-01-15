Hekimoğlu 4. yeni bölüm fragmanı: Hekimoğlu dillere düşüyor! Kanal D Hekimoğlu 3. son bölüm özeti 15.01.2020 15:47

Hekimoğlu 3. son bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Hekimoğlu'nun sıra dışı tedavi yönteminin ekranlara geldiği son bölümün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu dizisinin yayınlanan 4. yeni bölüm tanıtımında Hekimoğlu, Dr. Orhan'ın diline düşüyor. Peki, Hekimoğlu 4. yeni bölümde neler olacak? İşte Hekimoğlu 4. bölüm fragmanı ve 3. son bölüm özeti...

Hekimoğlu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu'nın 3. son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde hastanede salgın krizi çıktı. Hastanenin büyük katında çıkan salgın büyük panik yaratırken, Hekimoğlu'nun sıra dışı tedavi yöntemi herkesi şaşırttı. Son bölümün ardından dizinin yeni bölüm fragmanı izleyiciyle paylaşıldı. Peki, Hekimoğlu 4. yeni bölümde neler olacak? İşte Hekimoğlu 4. bölüm fragmanı ve 3. son bölüm özeti...

HEKİMOĞLU 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

HEKİMOĞLU, DR. ORHAN'IN DİLİNE DÜŞÜYOR!

Gelen bir hasta Hekimoğlu'nun Dr. Orhan'ın diline düşmesine sebep oluyor. Öte yandan Dr. İpek ile Dr. Ateş arasındaki benzerlikler de Orhan'ın dikkatinden kaçmıyor!

Şizofreni tanısı konulan bir hasta Hekimoğlu'nun dikkatini çekiyor.

HEKİMOĞLU 3. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hekimoğlu iki doktorun konuşmasına kulak misafiri olarak aynı doğumhanede yakın zamanlarda doğmuş iki bebeğin hastalandığını duyar. Bebeklerin ikisi de kusma ve ateş şikâyetleriyle müşahede altına alınmıştır. Bunu öğrenen Hekimoğlu Orhan ve İpek'i hastanede bir salgın olabileceğini konusunda uyarır.

İpek ve Orhan yalnızca iki bebeğin hastalanmasına salgın denemeyeceği fikrindelerdir. Bunun üzerine Hekimoğlu durumu ispatlamak için ekibiyle birlikte hastanedeki diğer tüm bebekleri kontrol etmeye girişir. Kısa zaman sonra aradığını bulur ve hastanede salgın alarmı verilerek bebek katı karantinaya alınır.

Hekimoğlu ve ekibi bebeklerin neden hastalandığını araştırırken milyonlarca seçenek arasından salgının kaynağını bulmaya çalışırlar. İpek bir yandan krizi yönetirken Hekimoğlu da bebekleri kurtarmak için alışılmışın dışında bir fikirle gelir.

Hem aileler hem de ekip için oldukça tartışmalı olan bu tedavi fikri hayata geçirilecek midir? Hekimoğlu'nun sıra dışı çözümü işe yarayacak ve zamanla yarışan bebeklerin hayatı kurtulacak mıdır?