Çukur 83. yeni bölüm fragmanı: Vartolu, İdris Koçovalı'yı öldürenin Yamaç olduğunu öğreniyor! 11.01.2020 14:02

Çukur 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi günü yeni bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Çukur'un bu bölümünde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor. Almanya'dan flash belleği alarak dönen Vartolu bellekteki videoyu izliyor. İdris Koçovalı'yı öldürenin Yamaç olduğunu öğrenen Vartolu şoke geçiriyor. Peki, Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? İşte Çukur 83. yeni bölüm fragmanı...

Çukur 83. bölümde neler olacak? Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çağatay Erdenet karakterinin ne yapacağı merakla beklenen yeni bölümde ortalık karışıyor. Vartolu flash belleği almış ve Çukur'a geri dönmüştü. Belleğin içindeki videoyu izleyip izlememe konusunda tetirgin olan Vartolu, sonunda videoyu izliyor ve gördükleri karşısında şok geçiriyor. Peki, Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? İşte Çukur 83. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 83. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç'ın Çağatay karşısında ne yapacağı merak konusuyken Yamaç'tan önce davranan Azer herkesi şaşırtacak. Gizemli Erdenet ailesini en iyi tanıyan Efsun, Çağatay'ın sürpriz ziyaretiyle köşeye sıkışacak. Bir yandan yeni düşmanlarıyla baş etmenin yolunu arayan Koçovalılar bir yandan da Karaca'yı Azer'in evinden almaya çalışan Cumali'yi sakinleştirecek. Karaca'nın Cumali'nin karşısında durduğu anlar nefesleri kesecek. Vartolu'nun Türkiye'ye dönmeye çalışırken tanıştığı bir isim geçmişle ilgili yeni sorular doğuracak.

Uzun bir maceranın sonunda babasının katilini öğrenen Vartolu'nun tepkisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak.

CEM ADRİAN, ÇUKUR'DA VARTOLU İLE SAADET'İN BULUŞMASINA TANIKLIK EDECEK!

Pazartesi günlerinin en çok izlenen ve konuşulan dizisi olan 'Çukur'un yeni yıl arasından sonra ekrana gelecek ilk bölümünde sevilen müzisyen Cem Adrian konuk oyuncu olarak izleyicilerle buluşacak. 'Kalbim Çukurda'nın yanı sıra 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme', 'Sen Gel Diyorsun (Öf Öf)' ve 'Ela Gözlüm' gibi birçok şarkısıyla 'Çukur'un geçmiş bölümlerinde yer alan Adrian, Vartolu ile Saadet'in uzun zaman sonra ilk defa buluştukları sahnede yer alacak. Çekimler sırasında keyifli anların yaşandığı sette Adrian, Erkan Kolçak Köstendil ve Boncuk Yılmaz ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güçlü bir ailenin ortanca oğlu Çağatay Erdenet karakterinin gözüktüğü Çukur'un 82. bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Efsun'a ait altınları alarak kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulan Yamaç, Çukur'u yok etmek için harekete geçecek olan Çağatay Erdenet'le tanıştı. Çağatay'ın dengeleri nasıl değiştireceği ise merak konusu oldu.

YAMAÇ, MAHSUN'U AFFETMEDİ!

Yamaç'ın yaşadıklarının tüm sorumlusu olarak kendini gören Mahsun ile Yamaç büyük bir yüzleşme yaşadı. Fakat Yamaç, hayatını defalarca kurtaran Mahsun'u affetmedi. Azer'in eli kolu bağlıyken ipleri ele alan Efsun, Konsey ile toplantı yapmak için harekete geçti. Cumali'nin kendine gelmesiyle Koçovalılar rahat bir nefes aldı. Yamaç, Aliço'nun yardımıyla Efsun'un altınlarına ulaştı.

ROBIN HOOD İŞ BAŞINDA!

Altınları ele geçirmeyi başaran Yamaç, yılbaşının da yaklaşmasıyla birlikte mahalleliye hediye almaya karar verdi. Yeni yıl öncesi tüm Çukur'a hediyeleriyle büyük bir mutluluk yaşatan Yamaç karşısında duran Konsey'i Çukur'un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başardı. Vartolu ise Almanya'daki macerasında sona yaklaştı. Çocuğu Berlin dışında, ormanlık bir alandan geçirmek zorunda kalan Vartolu'nun yolunu Almanya'da yaşayan göçmenler kesti. Buna rağmen çocuğu babasına sağ salim götüren Vartolu, uzun zamandır peşinde olduğu flash belleği elde etti.