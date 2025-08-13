Gözleri KaraDeniz’in ilk bölüm tanıtımı yayınlandı!

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 15:00

atv’nin yeni sezon dizilerinden O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği “Gözleri KaraDeniz”in beklenen 1. bölüm tanıtımı görücüye çıktı.

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın oturduğu "Gözleri KaraDeniz", izleyiciyi Karadeniz'in doğasından İstanbul'un karanlık yüzüne uzanan bir hikâyeye davet ediyor.



Oyuncu Kadrosu: Halit Özgür Sarı (Azil), Özge Yağız (Güneş) Mehmet Özgür (Osman), Yonca Şahinbaş (Nermin), Mustafa Açılan (Mehmet), Erol Babaoğlu (Sado), Ebru Aykaç (Havva), Eren Ören (Dursun), Osman Albayrak (Kınalı), Onur Özaydın (Haki), Gizem Arıkan (Ayla), Berk Ali Çatal (Sancar), Türkü Su Demirel (Fatoş), Özgür Çınar Deveci (Yunus), Ayten Uncuoğlu(Asiye)