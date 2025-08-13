Son Dakika
Tekirdağ'da yine su krizi! Bu kez "akması" tepki çekti Çanakkale ve Mersin'de orman yangınları! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor MEB'den 81 il müdürlüğüne talimat! Özel okullara sıkı denetim: Bakanlık onaylı kitap dışında ders kitabı olmayacak İmamoğlu ve 28 kişinin usulsüz diploması YÖKSİS'ten silindi! İstanbul Üniversitesi ilgili üniversitelere yazı gönderdi Ankara - Şam hattında gündem YPG! Şeybani'den "istikrar" mesajı: İsrail Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur İzmir'de denizde cesedi bulunmuştu! Nedeni ortaya çıktı CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda önemli açıklamalar
Gözleri KaraDeniz’in ilk bölüm tanıtımı yayınlandı!

atv’nin yeni sezon dizilerinden O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği “Gözleri KaraDeniz”in beklenen 1. bölüm tanıtımı görücüye çıktı.

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın oturduğu "Gözleri KaraDeniz", izleyiciyi Karadeniz'in doğasından İstanbul'un karanlık yüzüne uzanan bir hikâyeye davet ediyor.

Oyuncu Kadrosu: Halit Özgür Sarı (Azil), Özge Yağız (Güneş) Mehmet Özgür (Osman), Yonca Şahinbaş (Nermin), Mustafa Açılan (Mehmet), Erol Babaoğlu (Sado), Ebru Aykaç (Havva), Eren Ören (Dursun), Osman Albayrak (Kınalı), Onur Özaydın (Haki), Gizem Arıkan (Ayla), Berk Ali Çatal (Sancar), Türkü Su Demirel (Fatoş), Özgür Çınar Deveci (Yunus), Ayten Uncuoğlu(Asiye)

Adana’da taksi manevrası can aldı: Motosiklet sürücüsü öldü
Anamur'da kadın cinayeti!
Tokat Yeşilyurt’ta traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil oto yıkamaya uçtu: 3 yaralı
