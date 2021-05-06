RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Fragman Videoları Estetiksiz halini paylaşan Günel Zeynalova sosyal medyada gündem oldu! İşte Azeri kızının estetiksiz hali…

Estetiksiz halini paylaşan Günel Zeynalova sosyal medyada gündem oldu! İşte Azeri kızının estetiksiz hali…

Estetiksiz halini paylaşan Günel Zeynalova sosyal medyada gündem oldu! İşte Azeri kızının estetiksiz hali…
06.05.2021 18:14
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İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova estetiksiz halini paylaştı! Yer yerinden oynadı… Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 90'lı yıllarda fırtınalar estiren Azeri kızı Günel Zeynalova, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmüyor. Geçirdiği estetik operasyonlarının ardından Michael Jackson'a benzetilen Günel, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. 'Didem' şarkısı ile hafızalara kazınan ünlü şarkıcı, sosyal medyada başlatılan 20'li yaşlar challenge akımına uydu ve estetiksiz halini takipçilerinin beğenisine sundu. Zeynalova'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım…


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