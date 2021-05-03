RAMAZAN İMSAKİYE
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Camdaki Kız 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! ''Sedat'a ne olacak?''

Camdaki Kız 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! ''Sedat'a ne olacak?''
03.05.2021 23:02
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Camdaki Kız 5. bölüm 2....
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Camdaki Kız 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda, Olayların ortaya çıkmasından sonra babası Rafet'in gazabından kurtulamayan Sedat can havliyle işleri düzeltmeye çalışır. Önce Cana'nın kapısını çalıp bir an önce kaçıp gitmelerini gerektiğini söyler. Ancak Cana'dan aldığı yanıt Sedat için hayal kırıklığıdır. Diğer taraftan Nalan da yaşadığı şeyler karşısında endişeli ve kararsızdır. Sedat ise öfkesinin kurbanı olur. Sinirli bir şekilde araba kullanırken gerektiğinden fazla hız yaptığından kaza geçirir. Sedat'ın kaza haberini alan tüm ailesi ise yastatır. Vicdan azabı çeken Cana da hastaneye gelir. Herkes Sedat'tan gelecek güzel haberi beklemektedir. Nalan da dahil olmak üzere. Ancak gelen bir haber tüm yaşanacakları temelinden sarsacaktır. Sedat'a ne olacak?


Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

Fragman Videoları