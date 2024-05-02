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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024, 08:46 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024, 08:46

Ankara’da ilginç kaza: Kontrolden çıkan otomobil binanın 3’üncü katına çarptı

Edinilen bilgilere göre olay saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, 9 numaralı 899 Caddesi üzerinde bulunan Level50 binasının otoparkına girdi. Otoparkta bulunan demirleri kırarak 902 Sokak'ta bulunan 4 numaralı Duru apartmanın 3’üncü katına çarpan 06 EBF 673 plakalı Fiat marka otomobil, binanın duvarını kırdı ve bahçeye düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye sevk edildi. Binada maddi hasar meydana gelirken kırılan duvarın bulunduğu odada kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken tedbir amaçlı binanın otoparkı ise kullanıma kapatıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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