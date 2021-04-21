RAMAZAN İMSAKİYE
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Esra Erol'da olay yüzleşme! İnekleri sattırıp estetik yaptırdı güzelleşince evden kaçtı!

Esra Erol'da olay yüzleşme! İnekleri sattırıp estetik yaptırdı güzelleşince evden kaçtı!
21.04.2021 12:31
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Esra Erol'da büyük yüzleşme! Kocası Yalçın Okur'a inekleri sattırıp estetik yaptıran ve evden kaçan Meral Okur ortaya çıktı. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına kilitleyen başarılı televizyoncu Esra Erol'un programında akıllara durgunluk veren olay gündeme bomba gibi düştü. Samsun'da yaşayan 39 yaşındaki Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatını satıp, eşine isteği üzerine estetik yaptırdı. Eşi Meral'in, estetik ameliyatlarından sonra evden kaçtığını belirten Yalçın Okur, Esra Erol'dan yardım istedi. Herkesin şaşkına döndüğü olayda iddiaların odağındaki eş Meral Okur ortaya çıktı. Atv canlı yayınında yüzleşen karı-koca, Esra Erol son bölüme damga vurdu.


Meral Hanım stüdyoya geldi. Meral Hanım, 12 yıldan fazladır evli olduğunu, Nisan'ın 1 ya da 3'ünden beri çocuklarını görmediğini, eşinin çocuklarını o gün alıp götürdüğünü söyledi. Eşinin Çanakkale'de çalıştığını dile getiren Meral Hanım, aralarında yaşanan şeylerden sonra Ordu'ya taşındıklarını anlattı. Meral Hanım, çocuk yaşta evlendiğini belirterek evlendiğinde açık olduğunu, eşi evlenince kapanman lazım dediğini, kapandığını karşı koymadığını ileri sürdü.

Esra Erol'da Videoları