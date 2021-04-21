Esra Erol'da olay yüzleşme! Kocasına inekleri sattırıp her yerine estetik yaptırdıktan sonra evden kaçan Meral Okur ortaya çıktı

Esra Erol son bölüme estetik yaptırdıktan sonra evi terk ettiği iddia edilen Meral katıldı. Meral'i karşısında gören Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemedi. 20 gündür çocuklarını görmeyen 26 yaşındaki genç kadın, yaşadığı her şeyi tek tek anlattı.

Canlı yayına katılan Meral ise programa yüzleşmek için geldiğini belirterek, "Ben sürekli gözyaşı döküyorum. Ben bu anı çok bekledim." diye konuştu.