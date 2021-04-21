Esra Erol'da olay yüzleşme! Kocasına inekleri sattırıp her yerine estetik yaptırdıktan sonra evden kaçan Meral Okur ortaya çıktı
Esra Erol'da büyük yüzleşme! Kocası Yalçın Okur'a inekleri sattırıp estetik yaptıran ve evden kaçan Meral Okur ortaya çıktı. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına kilitleyen başarılı televizyoncu Esra Erol'un programında akıllara durgunluk veren olay gündeme bomba gibi düştü. Samsun'da yaşayan 39 yaşındaki Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatını satıp, eşine isteği üzerine estetik yaptırdı. Eşi Meral'in, estetik ameliyatlarından sonra evden kaçtığını belirten Yalçın Okur, Esra Erol'dan yardım istedi. Herkesin şaşkına döndüğü olayda iddiaların odağındaki eş Meral Okur ortaya çıktı. Atv canlı yayınında yüzleşen karı-koca, Esra Erol son bölüme damga vurdu.
21.04.2021 11:31
- Son Güncelleme: 21.04.2021 12:31
Esra Erol son bölüme estetik yaptırdıktan sonra evi terk ettiği iddia edilen Meral katıldı. Meral'i karşısında gören Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemedi. 20 gündür çocuklarını görmeyen 26 yaşındaki genç kadın, yaşadığı her şeyi tek tek anlattı.
Canlı yayına katılan Meral ise programa yüzleşmek için geldiğini belirterek, "Ben sürekli gözyaşı döküyorum. Ben bu anı çok bekledim." diye konuştu.