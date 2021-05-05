Esra Erol’da büyük buluşma! Ali Karacabay kızı Muteber'e kavuştu

Kızı Muteber’in kaçırıldığını düşünerek Esra Erol’da programından yardım isteyen Ali Karacabay, canlı yayında kızına kavuştu. Ali Bey, “Muteber'e bunları yaşatanlara hesabını soracağım” diyerek kızına sahip çıktı. Muteber ise kaçırılmadığını dini nikahlı eşini terk ederek internette tanıştığı Arif isimli şahısla kendi isteğiyle kaçtığını söyledi. Dini nikahlı eşinin ailesi tarafından şiddet gördüğünü dile getiren Muteber, canlı yayında yaşadıklarını anlattı.