RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Esra Erol'da Videoları Esra Erol’da büyük buluşma! Ali Karacabay kızı Muteber'e kavuştu

Esra Erol’da büyük buluşma! Ali Karacabay kızı Muteber'e kavuştu

Esra Erol’da büyük buluşma! Ali Karacabay kızı Muteber'e kavuştu
05.05.2021 19:03
Ana Sayfa 05:17
Bakan Koca aşı anlaşmalarını...
Ana Sayfa 01:02
Aşı tedariğinde son dakika...
Ana Sayfa 00:48
Pandemi yurdundan kaçmak...
Ana Sayfa 01:03
Böylesi az görülür! Dokuz...
Ana Sayfa 03:00
AK Parti 14.00'da açıkladı!...
Ana Sayfa 01:04
Türkiye için bir ilk! BATU...
Ana Sayfa 07:57
Prof. Dr. Erbaş'tan kadın-cami...
Ana Sayfa 00:40
Çanakkale'de korkutan deprem!
Ana Sayfa 02:33
FETÖ'cü bilişim casusuna 30...
Ana Sayfa 00:56
AK Parti'den dikkat çeken...
Ana Sayfa 01:11
Gören dondu kaldı!...
Ana Sayfa 00:50
Birer birer öldürülüyorlar

Kızı Muteber’in kaçırıldığını düşünerek Esra Erol’da programından yardım isteyen Ali Karacabay, canlı yayında kızına kavuştu. Ali Bey, “Muteber'e bunları yaşatanlara hesabını soracağım” diyerek kızına sahip çıktı. Muteber ise kaçırılmadığını dini nikahlı eşini terk ederek internette tanıştığı Arif isimli şahısla kendi isteğiyle kaçtığını söyledi. Dini nikahlı eşinin ailesi tarafından şiddet gördüğünü dile getiren Muteber, canlı yayında yaşadıklarını anlattı.


Ali amca kızı Muteber'e Esra Erol'da kavuştu.
Esra Erol'da Videoları