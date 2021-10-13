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Esra Erol'da karı koca karşı karşıya

Esra Erol'da karı koca karşı karşıya
13.10.2021 19:43
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Atv'nin ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında duygusal anlar yaşandı. Esra Erol programına başvuran Özay Bey, kayınpederi ile kavga ettikten sonra evi terk eden eşi Fikriye Hanım'ın 8 aydır kayıp olduğunu belirtti. Özay Bey'in başvurusunun ardından canlı yayına katılan Fikriye Hanım, sebepsiz bir şekilde eşinden boşanmak istediğini açıkladı. Programa gelen ihbarlar ortalığı karıştırırken Fikriye Hanım ile oğlunun kavuşma anı izleyicilere duygusal anlar yaşattı. İşte detaylar...

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