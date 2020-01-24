Esra Erol'da bugün yaşananlar! 23 yaşındaki Büşra'dan günlerdir haber alınamıyor 24.01.2020 20:18

ATV ekranlarının hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programında dikkat çeken bir gelişme oldu. 23 yaşındaki evli Büşra'dan 2 haftadır haber alamayan ailesi Esra Erol'a başvurdu. Peki, Bağcılar'daki evinde çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan genç kadına ne oldu? Esra Erol sır kayıpla ilgili son gelişmeleri 24 Ocak 2020 Cuma günü canlı yayında anlattı.

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında flaş gelişme yayınlandı. 23 yaşındaki evli Büşra Elmas'tan 2 haftadır haber alamayan ailesi Esra Erol'a başvurdu.

Bağcılar'daki evinde çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan genç kadına ne oldu? Esra Erol, sır kayıpla ilgili son dakika gelişmelerini 24 Ocak 2020 Cuma günü canlı yayınında anlattı.