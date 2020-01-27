Esra Erol'da şoke eden iddialar! Arif Yörük'ün babası Ali Bey: Hülya'nın ailesi şebeke oğlumu kandırdılar 27.01.2020 19:46

Esra Erol'un kapısını çalan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük'e kaçtı. Gözyaşları içerisinde eşi Hülya'yı sevdiğini anlatan Recep, boşanmak istemediğini söyledi ve eşine 'dön' diye yalvardı. Recep Özsoy'un, "İnternete lanet ediyorum" açıklamaları da çok konuşuldu. Esra Erol'da canlı yayının 27 Ocak 2020 tarihli yayınına Arif Yörük'ün babası Ali Bey de katıldı. Ali Bey oğluyla birlikte yaşayan Hülya hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Ali Bey Hülya'nın annesi ve babasının şebeke olduğunu ve kızlarını oğlu Arif'i kandırması için gönderdiklerini iddia etti. İşte Esra Erol'da Arif'in babası Ali Bey'den çok konuşulacak iddialar...

Ali Bey, "Arif'in beynini bu kız yıkamış, Hülya ne derse Arif onun dediğine gidiyor. Ben evli olduğunu öğrendiğimde bunları kovaladım." dedi.

Ali Bey'in konuştuğu sırada araya giren Esra Erol, "Oğlunuz aklı yok Hülya onu kandırdı diyorsunuz öyle mi? Oğlunuz kaç kez gelin getirdi eve?" şeklinde sorular yöneltti.

Ali Bey, oğlu Arif'in daha önce de Adana'dan bir kız daha getirdiğini açıkladı.

Ali Bey, "Niye bu kızın yanına oturmadın dedim, bu kız güzel değil" dedi.



HÜLYA'NIN AİLESİ ŞEBEKE

Ali Bey daha sonra Hülya'nın annesi ve babasının şebeke olduğunu iddia etti. Ali Bey Hülya'yı annesi ve babasının Arif'i kandırması için gönderdiklerini iddia etti.



BABA ALİ BEY ARİF YÖRÜK'Ü İKNA EDEMEDİ

Bu iddialarından sonra oğlunu ikna edip götürmek için yanına giden Ali Bey'i ve stüdyodakileri şoke eden bir olay yaşandı. Ali Bey oğlunun yanına gitti. Babasıyla gelmek istemediğini açıklayan Arif Yörük,"Hülya boşanacak ve buradan birlikte gideceğiz" dedi.

Ali Bey eşinin hasta olduğunu doktorun oğlunun gelmesi durumunda düzeleceğini söylediğini açıkladı.

