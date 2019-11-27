Haberler Video Esra Erol'da 27 Kasım bölümü tek parça izle! 913. bölüm

Esra Erol'da 27 Kasım bölümü tek parça izle! 913. bölüm

27.11.2019 20:56

Yayınlandığı günden bu yana ATV ekranlarında büyük bir merakla takip edilen Esra Erol'da programında bugün yaşanan izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Peki, bugünkü canlı yayında neler yaşandı? Canlı yayını kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyen için Esra Erol'da 27 Kasım bölümü tek parça izle seçeneğini takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.


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