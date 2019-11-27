Esra Erol'da şoke eden olay! Kocası karpuz almadı diye evden kaçtı açıklamaları herkesi şaşırttı 27.11.2019 22:55

Esra Erol'da canlı şoke eden kaçış öyküsü. 15 yıllık eşi Makbule Tunçbilek'i bulmak için Esra Erol'da programına katılan Mehmet Tunçbilek, eşinin bir kilo et karşılığında akrabasına kaçtığını iddia etti. Eşi Makbula Tunçbilek ise skandal açıklamalarda bulunarak, "Kocam 13 yıl önce ben hamileyken bana karpuz almadı. Alsaydı ben evden kaçmazdım." ifadelerini kullandı. Esra Erol'da programına katılan Mehmet Tunçbilek, yıllar sonra eşi Makbule Tunçbilek ile canlı yayında yüzleşti. İşte detaylar...