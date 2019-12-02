Esra Erol'da 2 Aralık bölümü tek parça izle! Esra Erol'da son bölüm 02.12.2019 19:22

İzleyicilerin ATV ekranlarında merakla ettiği Esra Erol'da programı bugün saat 16.20'de izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programı bugün izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Canlı yayını kaçıranlar için Esra Erol'da 2 Aralık bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.