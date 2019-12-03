Esra Erol'da programı bugün izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Bugünkü canlı yayında 11 Kasım'dan beri kayıp olan Gamze bulundu. Canlı yayını kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler Esra Erol'da 3 Aralık bölümü izle seçeneğini takvim.com.tr'de bulabilir.
Esra Erol'da 3 Aralık bölümü tek parça izle | 917. bölüm03.12.2019 19:45
- Esra Erol'da 3 Aralık bölümü tek parça izle | 917. bölüm
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