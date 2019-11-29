Günlerdir Esra Erol'da programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Melahat B. olayında bir gelişme daha yaşandı. Esra Erol'a eşim banyo yapmıyor diye boşanmak istediğini söyleyen Melahat B. hakkındaki gerçekler izleyenleri şoke etti. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da bir gerçek daha gün yüzüne çıktı. İzleyenleri hayrete düşüren 6 yıllık evli ve 2 çocuk Melahat B., eşini aldattığı geçtiğimiz haftalarda Esra Erol'da ortaya çıkmıştı. Aldatma olayının ardından DNA testi isteyen eşi Ramazan, 2 çocuğun da kendisinden olmadığını öğrenerek büyük bir şok yaşamıştı. Bu gerçekler karşısında büyük üzüntü yaşayan Ramazan, Melahat B. ile tek celsede boşandı. İlk çocuğunun Celal isimli birinden ikinci çocuğunun da Mehmet Muhammet Güneş isimli birinden olduğunu iddia eden Melahat, bugün bir kez daha Esra Erol'da canlı yayınına katıldı. İkinci çocuğuna tekrardan DNA testi yapılan Melahat B.'nin iddia ettiği gibi oğlunun babası Mehmet Muhammet Güneş mi? İşte Türkiye'nin merakla beklediği o DNA testi sonucu...
Esra Erol'da flaş gelişme! Melahat B.'nin oğluna yeniden DNA testi yapıldı... Çıkan sonuç bir daha şok etti29.11.2019 20:38
- Esra Erol'da flaş gelişme! Melahat B.'nin oğluna yeniden DNA testi yapıldı... Çıkan sonuç bir daha şok etti
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