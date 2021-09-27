Esra Erol’da Melahat Hanım'ın büyük dramı

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programına Fatma Kaymaz damga vurdu. Evden kaçarak dini nikahlı iki çocuk babası Ahmet Kaymaz'la resmi nikah kıyan Fatma Kaymaz, Esra Erol'da programının Cuma günü ekrana gelen bölümünde annesi Melahat Oruç'a saldırmıştı. Fatma Kaymaz, bugünkü canlı yayında ise annesinden özür diledi. Anne-kızın birbirine sarılarak gözyaşı döktüğü anlar izleyicilere duygusal anlar yaşatırken dakikalar sonra bir itirafta bulunan Fatma herkesi şaşkına çevirdi.