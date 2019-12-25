Esra Erol'da 25 Aralık tek parça izle! Esra Erol'da son bölüm 25.12.2019 19:53

Ekranların ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da saat 16.20'de izleyicisiyle buluşuyor. Esra Erol'da programı bugün izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Canlı yayını kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 30 Ekim bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.