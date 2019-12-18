Esra Erol'da 18 Aralık bölümü tek parça izle! İşte Esra Erol'da son bölüm 18.12.2019 19:32

Ekranların ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da programı bugün saat 16.20'de izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programı bugün izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Canlı yayını kaçıranlar için Esra Erol'da 18 Aralık bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.