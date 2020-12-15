Haberler Video Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları Yaman, Alpaslan için oylama yapmak istiyor! EDHO 176. bölüm

Yaman, Alpaslan için oylama yapmak istiyor! EDHO 176. bölüm

Yaman, Alpaslan için oylama yapmak istiyor! EDHO 176. bölüm
15.12.2020 23:50
Ana Sayfa 01:00
Galatasaray'da firikik...
Ana Sayfa 02:32
İstanbul'da akşam vakti kabus...
Ana Sayfa 00:51
GOL | Göztepe 1-2 Bursaspor
Ana Sayfa 00:51
GOL | Göztepe 1-1 Bursaspor
Ana Sayfa 04:15
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:33
GOL | Yeni Malatyaspor 4-0...
Ana Sayfa 00:45
EDHO yeni bölümde Bahar ve...
Ana Sayfa 02:44
60 yıllık esaret sona erdi!...
Ana Sayfa 01:58
Koronavirüs yeniden mutasyona...
Ana Sayfa 16:08
Çocuklar koronavirüs aşısı...
Ana Sayfa 00:54
4 saat 14 dakikalık mesafe 2...
Ana Sayfa 01:37
AYM'den Osman Kavala kararı

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta masada Alpaslan'ın masada ölümü oylandı. Çakırbeyli ailesi beklenmedik iki dostun ihanetiyle karşı karşıya kaldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.


EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı ortadan kaldırmak niyetindedir. Alpaslan Çakırbeyli'nin her adımında bir parçalarını kaybeden Korkmazlar, ortalığı karıştırmak için masada İlyas'ın liderliğini kullanmak niyetindedir. Alpaslan Çakırbeyli'nin akıbeti için oylama isteyen Yaman Korkmaz, yediye beş zaferle masadan kalkar. Alpaslan'ın kendi planını uyguladığını anlayan Hızır Çakırbeyli ise kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır.Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı'yla yüzleşmeye hazırdır. Her ne kadar Hızır Çakırbeyli'ye kırgın olsa da sevgisinden bir şey kaybetmeyen Ceylan, Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli'nin bir işler çevirdiğinden şüphelenerek araştırmaya devam eder.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları