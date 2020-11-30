EDHO 174. bölüm fragmanı izle: "İçeride ya da dışarıda canımızı alanı almadan gitmem!"

EDHO 174. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında salı günlerine damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 174. bölüm fragmanında Hızır'ın Bahar'a aldığı yüzük, 'Hızır Çakırbeyli ile Bahar Sincanlı evleniyor mu?' sorusuna neden olurken, Yaman Korkmaz'ın "İçeride ya da dışarıda canımızı alanı almadan gitmem!" sözü, 'yeni bölümde de kan gövdeyi götürecek' dedirtti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölümde yaşanacak olaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ben davasından dönen bir adamla yol yürümem..."

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar. Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak yeğenini korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır. Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan sonunda Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.

Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan, bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır. Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da hedefi olur. Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez. Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen, Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez.