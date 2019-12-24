Düşmanımızın düşmanı dostumuzdur! EDHO yeni bölüm

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 153. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde "Kim kime düşmanlık edecekse evinin önünde değil, sokakta edecek!" sözleri izleyicilerin dikkatini çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.
Düşmanımızın düşmanı dostumuzdur! EDHO yeni bölüm24.12.2019 21:56
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