Düşmanımızın düşmanı dostumuzdur! EDHO yeni bölüm 24.12.2019 21:56

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 153. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde "Kim kime düşmanlık edecekse evinin önünde değil, sokakta edecek!" sözleri izleyicilerin dikkatini çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.