Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 153. bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? 22.12.2019 21:55

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 153. bölüm fragmanı "Bir daha Meryem'i üzmeyeceğim!" başlığı ile yayınlandı. Peki, EDHO'nun yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 153. bölüm fragmanı...



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır.

İKİ TARAF BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Bu kayıpla ilgili iki taraf da birbirini suçlarken, masa üyelerinin tavrı gayet net olacak, Tufan'ın infazının biran önce gerçekleşmesi gerektiğini dile getireceklerdir.

TUFAN, HIZIR'I SORUMLU TUTUYOR

Tufan'a göre yaşanan kaybın tek sorumlusu olan Hızır ise hem bir babanın evladını kaybetmesinin ne demek olduğunu bildiğinden hem de Orhan'ı yeğeni olarak gördüğünden cenaze gününden önce kimsenin harekete geçmesini istemez. Hatta ilk hamlenin de Tufan'dan gelmesi gerektiğini savunacaktır.



TUFAN NE YAPACAK?

Tufan ise içindeki öfkenin dinmesine izin vermeden intikamını almak adına kolları sıvar. Hızır'a karşı açacağı savaşta yenilgiye uğramamak için Çakırbeylilerle bir bağı olmayan eski ahbaplarını da cephesine katacaktır.

CENGİZ HAREKETE GEÇİYOR

Yakın dost olan masa üyelerinin arasına kan girdiğini öğrenen Cengiz de Hızır'ı bitirmek için derhal harekete geçer. Tufan'ın acısından faydalanarak yapacağı planla bu krizi fırsata çevirmeye çalışacaktır.