Behzat'ın Tufan planı! EDHO yeni bölüm 24.12.2019 21:58

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 153. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Behzat'ın Tufan planı izleyicilerin dikkatini çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.