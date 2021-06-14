Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölüm fragmanı (sezon finali): "Hedefe kendimi koyacağım!"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölüm fragmanı ile sezon finaline giriyor. Atv'nin 6 sezondur devam eden reyting rekortmeni dizisi EDHO 199. bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanında "Hedefe kendimi koyacağım!" sözü heyecanın dozunu arttırırken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölüm fragmanında Alpaslan ve Hızır Çakırbeyli, Kimsesiz Doğan'ın intikamını almak için savaşıyor. İşte EDHO 199. bölüm fragmanı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölüm fragmanı ile sezon finaline giriyor. Atv'nin 6 sezondur devam eden reyting rekortmeni dizisi EDHO 199. bölüm fragmanı yayınlandı.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kimsesiz Doğan Baba'nın Savaş tarafından pusuya düşürülerek öldürülmesi Çakırbeyli ailesinin içerisinde büyük infiale neden oldu. Başta Rado ve oğullarını kurtarmak için plan yapan Savaş, Volkan'a Şahin Ağa'yı kaçırttı.

Doğan Baba araya girerek planına Hamdi'yi de dahil etti. Bu sayede İshak, Yaman, Hamdi ve Doğan'ın yaptığı plan sonrası Şahin Ağa'yı kurtardı.

Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar.

Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar.

Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.

Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır.

Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdır.