Olay çıktı! EDHO'da İlyas'ın büyük operasyon planı EDHO'da Hızır'dan Bahar'a yeşil ışık! Evine davet etti… EDHO'da masada temizlik vakti! İlyas, Sezai'yi infaz etti EDHO'da Yolda çatışma başladı! Haşmet ve İdris çatışmanın ortasında kaldı EDHO'da Ömür, İlyas ve Pınar'ı birlikte yakaladı Hedef sensin… Masanın lideri benim EDHO'da Bahar'ın evine Korkmazlar baskını EDHO'da Haşmet, Doğan Baba'yı karşısına aldı EDHO'da Hızır Reis'in İshak'a emri EDHO'da Alpaslan ve İlyas'ın birliği… Serçe parmak kadar risk al Şahin EDHO'da Ömür, Çakırbeyli soyadına veda ediyor