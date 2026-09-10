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Dodurga’daki düğün soruşturmasında görüntülerden adreslere uzanan operasyon! 6 şüpheli yakalandı

Dodurga’daki düğün soruşturmasında görüntülerden adreslere uzanan operasyon! 6 şüpheli yakalandı

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Ankara Çankaya’da düğünde havaya rastgele ateş açılması üzerine polis, güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerini inceledi. Görüntülerden kimlikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alınırken adreslerinde 10 silah ve 900 mühimmat ele geçirildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş açılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerini inceleyen ekipler, silah kullandıkları belirlenen 6 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayın görüntülerini ve operasyonun ayrıntılarını yukarıdaki videodan izleyebilirsiniz.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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