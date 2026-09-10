TOKİ konutları (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon Uzunkum Millet Bahçesi Temel Atma töreninde açıklamalarda bulundu.

HEDEF İSTANBUL'DA 15 BİN KİRALIK KONUT



Bakan Kurum, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ek olarak, 15 bin kiralık konutun yakında vatandaşlarla buluşacağını söyledi.



HANGİ İLÇELERDE?

Tüm hukuki altyapının hazırlandığını söyleyen Bakan Kurum, kiralık konutların; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde olacağını açıkladı.

Vatandaşlardan 3 yıllığına kiralanabileceğini ifade eden Bakan Kurum, "3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kura ile belirleyeceğiz" dedi.