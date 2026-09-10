TOKİ İstanbul'da 1.071 sosyal kiralık konutu 3 yıllığına verecek! Bakan Kurum açıkladı: 1+1 10 bin, 2+1 12 bin, 3+1 15 bin
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da ilk etapta 1071 konutu kapsayan kiralık sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Buna göre, ilk etapta 1.071 daire 3 yıllığına kiralanacak, kiralar 1+1 10 bin TL'den 4+1 18 bin TL'ye kadar olacak. Başvurular 14 Eylül'de başlayacak; aylık hane gelirinin 100 bin TL'nin altında olması, İstanbul'da en az 1 yıl ikamet ve üzerine konut kaydı olmama gibi şartlar aranacak.
TOKİ'nin fahiş kira artışlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla İstanbul'da hayata geçireceği sosyal kiralık konut projesinde başvurular 14 Eylül'de başlayacak.
3 YIL KİRALANACAK
İstanbul'daki ilk etapta 1071 konut, şartları sağlayan hak sahiplerine 3 yıllığına kiralanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon Uzunkum Millet Bahçesi Temel Atma töreninde açıklamalarda bulundu.
HEDEF İSTANBUL'DA 15 BİN KİRALIK KONUT
Bakan Kurum, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ek olarak, 15 bin kiralık konutun yakında vatandaşlarla buluşacağını söyledi.
HANGİ İLÇELERDE?
Tüm hukuki altyapının hazırlandığını söyleyen Bakan Kurum, kiralık konutların; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde olacağını açıkladı.
Vatandaşlardan 3 yıllığına kiralanabileceğini ifade eden Bakan Kurum, "3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kura ile belirleyeceğiz" dedi.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
18 yaşını tamamlamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul'da ikamet ediyor olması gerekiyor. Tapuda herhangi bir konutu olan kişiler başvuru gerçekleştiremeyecek.
KİRALIK KONUTLARIN FİYATLARI
Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, piyasayı dengelemek adına da 4 ayrı büyüklükteki evlerimizi, piyasa rayiçlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" dedi.
1+1 konut için 10 bin lira, 2+1 konut için 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi. 3+1 konutlar 15 bin, 4+1 konutlar ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla kiralanacak.